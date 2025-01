Ano ang ShezmuBTC (SHEZBTC)

Shezmu introduces a groundbreaking hybrid Collateralized Debt Position (CDP) platform that innovatively combines the capabilities of both NFTs and Yield-Bearing Tokens. Our platform allows users to borrow against both NFTs and Yield-Bearing Tokens, providing unparalleled flexibility and liquidity in the digital asset space. In addition to the core CDP functionality, our project offers a suite of utilities designed to enhance user experience and asset value.

