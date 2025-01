Ano ang Sekai DAO (SEKAI)

The first ever multi-utility token to provide a tax system on SPL! 2% taxes on buys and sales. 🛠Utility🛠 🪙 SPL & Token 2022 Token Creator ✅ 🛠 Token Tools ✅ ⭐️TG Token Launcher 🟡 🔒 Token Marketing & Incubation ✅ ➕ CEX Listing(s) & CMC Fast Track 💸Rewards💸 💎 Airdrops 1% supply of all future launches on the launchpad 🔑 Early access to new projects! 💰 Stake tokens for up to 1000% APY* 🛠Earn Launchpad revenue based upon how many tokens you hold

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Sekai DAO (SEKAI) Resource Opisyal na Website