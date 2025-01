Ano ang ReFi Protocol (REFI)

ReFi Protocol offers the world's first tokenization framework for any carbon project by converting underlying assets (such as reforestation initiatives, solar panels, and wind farms) into Real-World Assets (RWAs) represented by pCRBN NFTs. $REFI blends DeFi, RWA, and ReFi to support the expansion of carbon projects. This innovation helps reclaim parts of Earth's surface toward environmental initiatives while offering incentives for its users.

