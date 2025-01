Ano ang PuggleVerse (PUGGLE)

Welcome to Puggle-verse! Where Your Crypto Journey Gets a Wag of Fun! Say Hello to Puggle! Imagine a world where your crypto coins fetch more than just profits; they fetch joy! That's what Puggle is all about a mix of a pug and a beagle that’s not just a digital coin but a ticket to the happiest place in the crypto world. Utility Puggle is the first Meme verse coin In SOLANA , by holding Puggle you will get 2 adorable babies pug and beagle airdrops, competitors of BabyDoge and Bonk . Soon Snuggle, the superhero from PuggleVerse with many benefits, will also be yours.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!