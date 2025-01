Ano ang PPizza (PPIZZA)

Welcome to the home of $PPIZZA, the world's first and only memecoin dedicated to the love of pizza and the power of crypto! We believe that pizza and crypto are two of the greatest things in the world, and our mission is to combine them to create something truly special. With $PPIZZA, you can take a bite out of the crypto pizza revolution and join a community of like-minded pizza and crypto enthusiasts. Whether you're a seasoned crypto trader or a pizza lover looking to try something new, $PPIZZA has something for everyone.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

PPizza (PPIZZA) Resource Opisyal na Website