Ano ang POTDOG (POTDOG)

It is a meme token based on a picture of a dog in a pot. Many people are enjoying photoshopping various things to replace the dog in the pot. The token is launched on solana with the liquidity being burnt. We are working to launch a website that will allow users to more automatically generate memes by putting custom images into the pot.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

POTDOG (POTDOG) Resource Opisyal na Website