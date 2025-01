Ano ang POPNUT (POPNUT)

PopNut is a charming and lovable squirrel character inspired by P'Nut and Popcat, blending the legacy of P'Nut with the iconic "pop-pop" mouth movement of Popcat. Immortalized on the blockchain, PopNut pops his mouth open and closed in a playful rhythm, symbolizing freedom, joy, and a call for reform. This unique and engaging character embodies creativity and inspiration, spreading a powerful message of unity and change while captivating communities worldwide.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

POPNUT (POPNUT) Resource Opisyal na Website