Ano ang POPFISH (POPFISH)

Popfish is the first meme token of the popcat kind on SUI network. It's a catfish opening its mouth using the same liquify photoshop effect that the original Popcat used. Since SUI is a water themed chain, it is suitable that the Popcat derivative is a fish. We also added following the Popcat token narrative a SUI water themed Popfish minigame tap to pop the fish mouth, which will build into a competitive tap counter game much like the original one.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

POPFISH (POPFISH) Resource Opisyal na Website