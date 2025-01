Ano ang Pnuts for squirrel (PNUTS)

Peanuts (Symbol: PNUTS) is a community-driven meme coin designed to deliver both fun and poten al financial returns. Rooted in the spirit of humor and entertainment, PEANUTS aims to engage the community with a lighthearted approach while simultaneously crea ng opportuni es for significant price apprecia on. Built by the community, for the community, PEANUTS embodies the values of inclusivity, entertainment, and the power of viral market trends.

Pnuts for squirrel (PNUTS) Resource Puting papel Opisyal na Website