Ano ang Pitbull ($BULL)

This project is a Memecoin incarnated by a mischievous Pitbull trader having a lot of ambitions. It's a community driven project with a strong core team behind. The project has first been launched on pump.fun before being listed on Raydium. "With PITBULL in hand, the future is bright for those who dare to hold tight" The success of the project is based on the community support and by the hype we can create by sharing funny memes about $BULL the Pitbull.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Pitbull ($BULL) Resource Opisyal na Website