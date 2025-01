Ano ang PHUX Governance Token (PHUX)

PHUX, also known as Pulse & Hex Universe Xchange, is a programmable liquidity protocol and decentralized automated market maker (AMM) built on PulseChain. PHUX serves as a versatile component for customizable liquidity solutions, providing a flexible building block for tailoring liquidity needs. It allows users to create Liquidity Pools, Indices, and Stable Swaps on PulseChain.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

PHUX Governance Token (PHUX) Resource Puting papel Opisyal na Website