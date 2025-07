Tuklasin ang mga pangunahing pananaw sa Phuture (PHTR), kasama ang supply ng token nito, modelo ng pamamahagi, at real-time na datos ng merkado.

Phuture (PHTR) Impormasyon

Phuture builds decentralised, non-custodial index products covering the biggest trends and sectors in crypto.

Opisyal na Website: https://www.phuture.finance/ Puting papel: https://www.phuture.finance/phuture-v2-core.pdf