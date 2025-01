Ano ang Petoshi (PETOSHI)

Petoshi ($PET) is a web 3 engagement chrome extension that gamifies social experience. Gaining traction globally, it is continuously set to partner with key crypto and tech entities to enhance their ecosystem. Launched on April 1, 2024 by a based community team, built on the Blast chain.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!