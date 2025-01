Ano ang Peony Coin (PNY)

PEONY will be a coin for the decentralized economy in the agricultural sector. The name fits perfectly, and there is a great need for it. The idea is that consumers participate in agricultural and animal goods and receive a certain amount of the products produced for free or at a reduced price. We are talking about environmentally-friendly and animal-friendly agriculture.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!