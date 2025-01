Ano ang PEACE COIN (PCE)

PEACE COIN aims to create a new economic circle by gratitude of people holding their hands and supporting each other. We call this mechanism “ARIGATO CREATION”, and we will introduce a new value into crypto currency.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!