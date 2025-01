Ano ang Parallel USD (PAUSD)

paUSD is a USD stablecoin backed by collaterals, and can only be minted with governance-approved collaterals. paUSD are created when users deposit accepted tokens (such as WETH, WBTC, USDC, etc) as collateral in vaults and in turn receive a loan against that collateral.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!