Ano ang Owo (OWO)

OWO is a community-driven meme coin inspired by the iconic green frog culture, combining playful aesthetics with a loyal Ethereum-based holder base. Launched with no presale, no tax, and no team allocation, OWO became fully community-led after the dev vanished on day one. The CTO stepped up immediately to stabilise the project, and it has grown organically ever since through on-chain momentum and community support. Meme first, always.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Owo (OWO) Resource Opisyal na Website

Owo (OWO) Tokenomics

Ang pag-unawa sa mga tokenomics ng Owo (OWO) ay maaaring magbigay ng mas malalim na pananaw sa pangmatagalang halaga at potensyal na paglago nito. Mula sa kung paano ipinamamahagi ang mga token hanggang sa kung paano pinamamahalaan ang supply, ipinapakita ng tokenomics ang pangunahing istraktura ng ekonomiya ng isang proyekto. Alamin ang tungkol sa malawak na tokenomics ng OWO ngayon!