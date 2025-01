Ano ang OTIAINU (OTIAINU)

OTIAINU is an innovative token for an intellectual multiplayer game that offers both learning and earning opportunities. The game generates regular income, which is distributed among token holders, creating a rewarding experience for all participants. Game will be for all ages, it will have single player and multi player modes, initially it will be launched with English language support but languages will be added after. It's not pay 2 win or gambling style.

