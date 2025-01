Ano ang Ordinal Bridge (ORDIBRIDGE)

The Ordinal Bridge Bot is an innovative Telegram-based tool designed to revolutionize your experience with the BRC-20 blockchain. With its user-friendly interface and powerful features, this bot allows seamless multi-chain transactions, making the bridging process between various blockchains and BRC-20 efficient and straightforward.

