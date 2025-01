Ano ang ORBIT (GRIFT)

A chat interface that executes on chain actions using AI. For example, if a user is leveraging our product and types in "I would like to swap SOL for USDC on Solana" we leverage AI to find the best protocols to solve the user's objective and complete the transaction on the desired blockchain. We currently support 116 different blockchains and support over 178 different protocols. Currently used by some of the largest DEXs on their respective chains like Linehub and Kinetix.

ORBIT (GRIFT) Resource Opisyal na Website