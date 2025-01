Ano ang Oracle Tools (OT)

Oracle Tools trade smarter not harder receive insiders information before the rest does. With over 3 years of experience in data parsing, our team excels in providing both on-chain and online signals for crypto enthusiasts. Online Signals: We specialize in monitoring the top crypto influencers on Twitter, delivering timely notifications based on their activities. Our service emphasizes real-time insights from crypto space, offering a new faster way on accessing early alpha before the rest. On-chain Signals: Dedicating more than 3.5 months to tracking high-performing wallets on DEX, we've identified strategies that consistently yield 10-100x plays. Analyzing data from over 28,000 wallets, our exclusive approach calculates P&L and Win Rate, considering both performance and wallet longevity.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!