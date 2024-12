Ano ang ORA Coin (ORA)

ORA is building Blockchain Intelligence. ORA's core technology is opML (Optimistic Machine Learning), that enables AI model inference, fine-tuning and training onchain in a trustless and verifiable way. ORA's core products are: - IMO (Initial Model Offering, tokenizing AI models to build open source AI models) - RMS (Resilient Model Services, providing AI compute for all application scenarios) - OAO (Onchain AI Oracle, enabling verifiable AI inference for any smart contract in any blockchain)

ORA Coin (ORA) Resource Opisyal na Website