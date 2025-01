Ano ang Optim OADA (OADA)

OADA is an innovative ADA derivative system on Cardano that provides users with superior yield opportunities, enhanced governance, and DeFi composability. ADA deposited into the system to mint OADA is deployed productively into strategies via Algorithmic Market Operations [AMOs] to generate yield for users. The OADA system is the first yield aggregation dApp on Cardano. OADA makes use of composability to integrate with other DeFi projects on Cardano to deploy ADA in capital efficient ways to generate revenue for users staking on the app.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!