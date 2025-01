Ano ang OPEN GPU (OGPU)

OPEN GPU Network pioneers the oGPU Chain, a custom blockchain ecosystem designed for decentralized, shared GPU computing. It supports scalable AI research, real-time processing, and sustainable tech initiatives, fostering advancements in climate research and beyond.

