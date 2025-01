Ano ang ONI PROTOCOL (ONI)

ONI Protocol is a next-generation decentralized platform designed to empower users with advanced tools in DePIN and seamless experiences in the DeFi landscape. ONI Protocol tackles open network integration and cross-chain connectivity challenges. Utilizing DePIN and AI, it enables users to profit from Nodes/GPUs, become Validators and DeFi activities. The platform connects resource providers with developers, promoting decentralization and expanding blockchain technology's global impact.

ONI PROTOCOL (ONI) Resource Opisyal na Website