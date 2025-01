Ano ang Ombre (OMB)

Ombre is a cryptonote currency with solid strong security, privacy and untraceability features. Our mission is to enhance the cryptonote protocol to provide a fast, secure and user friendly coin. Fast transactions - A 60 second block time increases transaction speed, without comprimising security. High level of privacy - An enforced ring-mixin size of 10 ensures safety from blockchain analysis. Transparent funding - An innovative developer funding system is build in the blockchain and ensures long-term active development without requiring trust from the community. We do not have a premine. Instead we have a project development reward that causes coins to unlock with every block that is found. The algorithm will start with unlocking 6% of the block reward but gradually reduces to 0% in the next 10 years. In total a maximum of 2% of the total coin supply will be unlocked for development.

