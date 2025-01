Ano ang Oasis Metaverse (OASIS)

Oasis Metaverse (OASIS) is the official cryptocurrency for the Oasis Strip Club. Holders of OASIS are able to access the club without charge, buy in-game credits using the token, and more to come. All players must have a premium membership to enter the strip club. Players that connect their crypto wallet are granted premium simply by holding OASIS.

