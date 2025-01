Ano ang Not Pixel (PX)

Telegram gaming platform Notcoin announced Thursday it will launch a pixel art competition within the Not Pixel game, with the tournament pitting 1,024 online communities against each other in a battle for digital canvas supremacy. Not Pixel is a tap-to-earn blockchain-based game developed by the creators of Notcoin. It allows players to engage in a digital canvas where they can mine colors and create pixel art, earning points known as PX. These points can later be converted into cryptocurrency.

