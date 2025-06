Ano ang Nomad (NOM)

$NOM is a cutting-edge meme coin designed for the modern DeFi investor. Embracing a zero buy tax and a minimal 0.01% sell tax, this token prioritizes accessibility and profitability. Fully decentralized and secured by WAGMI, $NOM supports an innovative tipping feature poised to revolutionize token utility in the crypto space. With 100% of the supply locked in liquidity and a transparent, open-source smart contract, $NOM offers a secure and dynamic investment opportunity. Dive into the future of meme coins with $NOM, where community engagement and rapid growth converge.

Nomad (NOM) Resource Opisyal na Website

Nomad (NOM) Tokenomics

Ang pag-unawa sa mga tokenomics ng Nomad (NOM) ay maaaring magbigay ng mas malalim na pananaw sa pangmatagalang halaga at potensyal na paglago nito. Mula sa kung paano ipinamamahagi ang mga token hanggang sa kung paano pinamamahalaan ang supply, ipinapakita ng tokenomics ang pangunahing istraktura ng ekonomiya ng isang proyekto. Alamin ang tungkol sa malawak na tokenomics ng NOM ngayon!