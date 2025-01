Ano ang NKCL Classic (NKCLC)

NKCL Classic is a token of NKCL, an immune-care platform that utilizes NK Cells. NKCL is personalized immune-care platform using NK Cells. NKCLC is being utilized as a Token reward for Medical Data sharing incentives. Medical Institutions, Pharmaceutical & Insurance Companies are part of the value chain and NKCL is ensuring that the personal information is kept secure while the medical analytical data is infused into the value chain of the treatment ecosystem.

NKCL Classic (NKCLC) Resource Opisyal na Website