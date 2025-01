Ano ang Nitro Network (NCASH)

Nitro Network is building a world of private communication networks powered by IoT together with LoRaWAN/3G/4G and 5G. This hyperconnected world is the IoT alternative to cellular networks unlocking a $3 trillion market opportunity. We believe our decentralised private telecom networks is a gamechanger built on a blockchain with our proprietary token NCash at the core that drives utility and value from unlimited use cases. We are creating an inclusive ecosystem incentivizing users to own, operate and earn from the private networks of the future.

