Ano ang NexGami (NEXG)

NexGami is a Web3 gaming platform, aims to be the prime venue for hosting competitive gaming events across various titles. Its mission is to bring traditional gamers into the Web3 space, offering the tangible benefits of tokenomics. “Connecting Web3 and traditional gaming, shaping the digital game mentors of tomorrow.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!