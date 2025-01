Ano ang NewYork Exchange (NYE)

The New York Exchange Coin is dedicated to use the smart contract feature of the Blockchain technology to raise and enhance investors to see the opportunities present in the stock market and commodities. NYE uses smart contracts and highest technological secure payment integration to facilitate transparent investments and perform all transactions efficiently through distributed processing.

