Ano ang Neptune Finance (NEP)

Neptune positions itself as the premier decentralized exchange (DEX) on the Swell Network, leveraging the ve(3,3) concentrated liquidity model and an innovative DEX aggregator to deliver unmatched swap rates and an exceptional user experience. With an innovative approach to liquidity aggregation and efficient trading, Neptune empowers both traders and liquidity providers to navigate the complexities of DeFi effortlessly. Advanced features, such as the Innovative AMM and Powerful Dex Aggregator, ensure users access the best rates by dynamically scanning multiple liquidity sources. Additionally, Neptune employs a governance and rewards system tailored to promote fair token distribution and sustained ecosystem growth.

