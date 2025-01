Ano ang NBX (BYN)

NBX is a DeFi platform powered by zkRollup, Users can swap, stake, farm and use automated routing on Ethereum and zkSync. The use of zero-knowledge proofs lets users benefit from fast transaction speed while maintaining privacy. With some dynamic features, NBX aims to draw a larger user-base with more vibrant activity for new platforms.

