Ano ang NAGAYA (NGY)

What is Nagaya (NGY) ? Nagaya (NGY) is a revolutionary Hybrid Digital Asset that is both backed by LBMA-Grade Gold and also a Proof-of-Ownership of benefits from our Physical Projects. Our Vision is to be a reliable and secure payment option, preferred by all. Registered in Singapore as Nagaya Technologies Pte Ltd in 2018, our motto has not changed. We Build Trust and Value through Legality and Transparency.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

NAGAYA (NGY) Resource Opisyal na Website