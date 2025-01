Ano ang Morpheus (MORPH)

Morpheus is a fair launch, deflationary token built with a capped supply and a 14-day mint phase, aimed at providing value through its integration with the TitanX ecosystem. Its unique structure includes a permanently locked liquidity pool generated by the smart contract, promoting stability and security. With a fully audited smart contract, Morpheus also serves as a utility token for the TitanX-specific aggregator, enhancing functionality and access within the ecosystem.

