Ano ang MORION (MOR)

MORION is a utility token minted by tokenizing the in-game item ‘Morion’ that can be mined exclusively in New Trieste and used for crafting various items and for your character. Once the supply of a token reaches its Max Supply, minting is ceased for a while and it is resumed when some of the token is burned and its supply drops below its Max Supply.

MORION (MOR) Resource Opisyal na Website