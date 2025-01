Ano ang Moremoney Finance (MORE)

Moremoney is a protocol for borrowing stablecoin while earning more than decent interest on liquidity pool tokens and other collateral assets. The protocol can convert the most popular tokens, e.g., ETH, WBTC, USDT, AVAX, into ibTKNs. Simply put, with Moremoney, users can keep their position, keep earning yield, and still extract liquid cash even better at 0% interest rate.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Moremoney Finance (MORE) Resource Opisyal na Website