Ano ang Mock Capital (MOCK)

Mock Capital - Your AI Powered Tooling Solution Amplifying traders profits through tooling and bots on social applications like Discord and Telegram. Offering dozens of never before seen tools and bots to help you win. Token can be used for trading, swap, revenue share and profit generation. We are also planning to open staking for our token users which will allow users to get monthly based returns

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!