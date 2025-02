Ano ang Mobipad (MBP)

MobiPad is the first multi-chain launchpad with a mobile application, building on blockchain network. Filling the gap that exist between project ideas and needed funding. We provide project creators with an All-In-One solution right from development to fundraise stage. MobiPad is the first blockchain launchpad with a Mobile App providing investors with effective solutions for investments in early stage ventures while ensuring a risk-free system via our Anti-Rug mechanism set up. Our ultimate goal is making Fundraise and Investing an amazing adventure.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Mobipad (MBP) Resource Opisyal na Website