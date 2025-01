Ano ang Misser (MISSER)

Misser is a community token launched fairly on ape.store, that capitalizes on the sentiment of missing meme coins that run up to multi millions. Run by an experienced CTO team, it aims to bring value to its holders. It is a meme coin that aims to unite every person who has ever faded a runner, and regretted it. It is is tokenized FOMO. Misser aims to finally bring a community together that for once, will not miss.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Misser (MISSER) Resource Opisyal na Website