Ano ang MiaSwap (MIA)

MiaSwap is the first AMM decentralized exchange in the ONUS Chain ecosystem, providing various farming features, including: - Swap: With this feature, users can trade and exchange assets easily and quickly with abundant liquidity. - Add Liquidity: Users add their assets to liquidity pools to receive the transaction fees and LP tokens of the pool provided with liquidity. - Yield Farm: This feature allows users to stake LP tokens to receive MIA as rewards, thereby increasing passive income with an attractive APR. - Mining Pools: With Mining Pools, users can stake MIA and ONUS to get other assets in return. By staking the MIA received from Yield Farm.

