Ano ang Metroxynth (MXH)

Metroxynth is a community-governed protocol on the Ethereum blockchain, dedicated to creating decentralized assets backed by real-world computational hardware. It introduces a range of mineable and node protocols, incorporating AI for streamlined operations. With features like AI-managed miners, self-managed VMs, and decentralized storage, Metroxynth redefines cloud computing limitations. Users can engage in diverse applications effortlessly, leveraging preconfigured VM templates without any coding knowledge.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Metroxynth (MXH) Resource Opisyal na Website