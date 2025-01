Ano ang MetaWear (WEAR)

MetaWEAR| Fashion for Metaverse MetaWear is a Big Cross Platform Metaverse Creator Ecosystem. Transforming the Whole Fashion Industry to the Metaverse with all components Transforming Top Fashion Brands clothes and collections for to the Metaverse use. Creating NFT 2.0 Cross Platform Metaverse Wearable Clothes & Skins (Indistinguishably Real. 98,5% Real Looks, The Best Quality Clothes as Metaverse Wearables) Operating Its' Own Cross Platform Fashion Shopping Mall (Limited Exclusive 197 Top Fashion Store Integrated Multi Metaverse Worlds) The Whole Fashion Creator Eco-System (Metaverse Fashion Shows, Metaverse Store, Metaverse Final Products) Franchise Transformation Offices & Retail Fashion Stores under MetaWear Roof Globally Uniting Fashion Designers & Artists

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

MetaWear (WEAR) Resource Opisyal na Website