Ano ang MetaReset (RESET)

MetaReset and its future ecosystem applications will have $Reset as its Currency and reflective index. $RESET's importance is enormous like USD, EUR, AED, INR,and $$ you hold in your bank account. $Reset is a native token for MetaPeople to utilize or earn daily wages, trade resources, chill at restaurants/ lounges, date, provide services or any other formats the MetaPeople decide. $Reset will be the governance, utility and economic layer token of MetaReset. All Community rewards, tax distribution, NFT staking, MetaFamily rewards, will be rewarded only through $RESET.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

MetaReset (RESET) Resource Opisyal na Website