Ano ang MetamonkeyAi (MMAI)

Metamonkey AI Integrates current AI Technology into emerging Web3 Metaverse properties. Offering current solutions as well as building the next generation technologies. Allowing todays most advanced companies, and tomorrows hottest emerging brands to generate new and innovative revenue streams. We offer complete solutions for your business to integrate into the digital world, from creating your virtual store to managing your inventory and hosting your store on our MetaMonkey AI Mall. We can integrate all types of businesses into any Metaverse; including but not limited to, the following: Car Dealerships, Movie Theaters, Night Clubs, Casinos, Hair Salons, Department Stores, Parks, Airlines, Bus Stations, Pet Stores, Grocery Stores, and more! We bring real-world AI Technology into The Metaverse.

