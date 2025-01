Ano ang Meta Masters Guild Games (MEMAGX)

We're Changing the Rules of the Game Enter the Meta Masters Guild. Working as a guild enables us to collaborate with leading gaming developers on multiple gaming projects all with a common theme & an emphasis on producing fun and addictive Play2Earn games - specifically for the mobile gaming market. Our Mission We believe in the power of community striving to develop games our community actually want to play. Frequent community engagement will allow us to determine what gaming genres and gaming assets are most in demand.

