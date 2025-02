Ano ang MergeX (MGE)

MergeX is a x11 coin with Masternodes, that has play to earn function with the intent of bringing all crypto communities together. Through community events and massive tournaments with cash prizes, MergeX is revolutionizing the P2E scene.

