Ano ang member (MEMBER)

member is an erc20 meme token deployed by gami.eth on base. as a token on base, the vision for member, is that it also serves as a base token. for example, $member = base token, while /member = “base token.” ideally it’s utilised as a platform, on which the community can conduct any number of experiments denominated in member. a brief but detailed project overview is publish here and covers everything you need to know: https://member.clinic/about/

